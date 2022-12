« Quand le bâtiment va, tout va », cet adage très populaire entre les professionnels du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) se confirme. En effet, les ventes de ciment, principal indicateur du bâtiment et travaux publics (BTP), ont reculé de 9,2% à fin novembre 2022, après une hausse de 15,6% un an auparavant, selon la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE).

Cette évolution s’explique par des contre-performances des ventes au niveau des segments de la distribution (-13,8%), du bâtiment (-9,7%) et du préfabriqué (-6,3%), indique la DTFE dans sa note de conjoncture de décembre, soulignant, par contre, des hausses enregistrées au niveau de l’infrastructure (+6,9%) et du béton prêt à l’emploi (+3%).

Par ailleurs, l’additionnel des crédits immobiliers s’est établi à 5,5 MMDH (ou +1,9%) au cours des dix premiers mois de l’année 2022 contre 5,1 MMDH durant la même période de l’année précédente, relève la même source, notant que dans cette évolution, les crédits alloués à l’habitat ont progressé de 5,2 MMDH (+2,2%), alors que les financements alloués à la promotion immobilière ont diminué de 2,7 MMDH (+4,8%).

Lire aussi: Maroc: le secteur du BTP poursuit sa rémission

Pour sa part, le nombre de bénéficiaires du fonds Damane Assakane a atteint 11.914 à fin octobre 2022, en recul de 25,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Dans cette évolution, le nombre de bénéficiaires du Fogarim a affiché une baisse de 29,6% à 6.379 ménages et celui du Fogaloge de 20,2% à 5.533 bénéficiaires.

De leur côté, les montants accordés ont chuté de 30,5% pour le Fogarim et de 13,9% pour le Fogaloge. Depuis sa création, 271.600 ménages ont bénéficié de l’appui du Fonds Damane Assakane pour un montant global de 51,8 MMDH.