Voici l’essentiel du résumé mensuel de la Bourse de Casablanca au titre du mois de mai 2022:

– Le Masi a cédé 6,07% à 12.339,60 points (pts) et le MSI 20 a perdu 6,5% à 995,31 points.

– Seulement deux indices des 23 représentés à la cote casablancaise ont pu échapper au mouvement baissier, à savoir « loisirs et hôtels » (+2,5%) et « Mines » (+2,48%).

– Le volume global des échanges s’est établi à 2,89 milliards de dirhams (MMDH), dont plus de 1,8 MMDH réalisé sur le marché central actions.

– La capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 644,96 MMDH.

– Les meilleures performances du mois ont été signées par SMI (+18,21% à 1.629 DH), CDM (+6,66% à 754 DH), Balima (+6,35% à 134 DH), Lesieur Cristal (+3% à 181,8 DH), M2M Group (+2,98% à 865 DH).

– BMCI (-20,69% à 460 DH), LafargeHolcim Maroc (-9,75% à 1.805 DH), Réalisations mécaniques (-9,64% à 139,15 DH), Cosumar (-9,2% à 227 DH) et Delattre Levivier Maroc (-8,88% à 61,05 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

– Les valeurs LafargeHolcim Maroc, Attijariwafa Bank, Managem et Sonasid ont été les plus actives du mois, avec des parts respectives de 14,83%, 10,10%, 7,47% et 6,68%.