Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine allant du 21 au 25 février 2022 :

– Le Masi a cédé 3,95% à 13.175,30 points et le MSI 20 a lâché 4,54 % à 1.061,94 points, réduisant ainsi leurs performances depuis le début de l’année à -1,37% et -2,19%.

– Le volume global des échanges a dépassé les 1,31 milliard de dirhams (MMDH) et la capitalisation boursière s’est établie à plus de 686 MMDH.

– Avec un volume transactionnel de plus de 308,89 millions de dirhams (MDH) , Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 23,91% des transactions, suivi de Itissalat Al-Maghrib avec 122,01 MDH (9,44%) et Alliances avec 117,25 MDH (9,08%).

Lire aussi: Après l’invasion russe de l’Ukraine, le monde arabe craint pour son blé

– L’indice des Ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé le plus fort repli de la période (-10,72%), suivi par le secteur des Distributeurs (-7,60%) et celui des Matériels, logiciels et services informatiques (-7,46%).

– L’indice des Boissons a terminé sur un gain de 0,90%, devant celui des Sociétés de placement immobilier (+0,03%).

– Delattre Levivier Maroc (-14,52%), Stokvis Nord Afrique (-9,90%), HPS (-9,49%), Auto Hall (-9,09%) et Cartier Saada (-9%) ont accusé les plus lourdes baisses.

– Alliances, Oulmès, Zellidja S.A, Unimer et Agma ont affiché les plus fortes hausses avec respectivement +13,43%, +11,40%, +4,71%, +3,55% et +3,15%.