Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine allant du 31 janvier au 04 février 2022:

– Le Masi a gagné 1,13% à 13.949,35 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé de 1,28% à 1.136,67 points.

– Sur le plan sectoriel, 15 indices ont marqué des variations positives sur cette période, 7 secteurs ont perdu du terrain alors qu’un seul secteur est resté stable.

– L’indice des « Industrie Pharmaceutique » (+7,57%) est arrivé en tête du classement, devançant « Electricité » (+4,17%) et « Chimie » (+2,99%).

– Les meilleures performances hebdomadaires ont été réalisées par Timar (+10,49%), Sothema (+8,2%) et Oulmes (+8,03%). Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (-5,75%), Fenie Brossette (-4,7%) et Balima (-3,97%).

– Le volume global des échanges de la période a atteint plus de 633,8 millions de dirhams (MDH), alors que la capitalisation boursière s’est établie à près de 724,07 milliards de dirhams (MMDH).