Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine allant du 15 au 19 novembre 2021:

– Le Masi a gagné 0,34% à 13.340,45 points, le MSI20 a avancé de 0,30% à 1.085,48 points, le Madex a pris 0,27% à 10.802,73 points et le Casablanca ESG 10 a avancé de 0,13% à 999,24 points.

– Sur le plan sectoriel, 14 indices ont clôturé en hausse et 7 autres ont affiché grise mine, alors que 3 secteurs n’ont enregistré aucune variation.

– Par secteurs, le compartiment « Immobilier » s’est envolé de 4,90%, devançant « Transport » (+4,60%) et « Chimie » (+3,06%).

– Aux valeurs, les meilleures performances hebdomadaires ont été réalisées par Fennie Brossette (9,06%), Balima (8,57%) et Auto Hall (8,12%).

– Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industries (-11,95%), Involys (-9,35%) et Delattre Levivier Maroc (-5,97%). – Le volume global des échanges de la période a atteint 519,8 millions de dirhams (MDH), et la capitalisation boursière s’est établie à plus de 687 MMDH.

– TotalEnergies Marketing Maroc a été l’instrument le plus actif avec plus de 61 MDH et une part de 12,03% des transactions, devançant BCP avec plus de 58 MDH (11,38%), Aradei Capital avec plus de 43 MDH (8,54%) et Managem avec plus de 37 MDH (7,25%).