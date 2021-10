Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine allant du 18 au 22 octobre 2021 :

– La Masi a fait du surplace à 13.300,72 points, le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a affiché une petite baisse de 0,14% à 1.084,49 points et le Madex s’est établi à 10.800,04 points (+0,01%). Depuis le début de l’année, ces trois baromètres affichent des hausses respectives de 17,84%, 17,27% et 17,52%.

– Sur le plan sectoriel, 13 indices ont clôturé la semaine en progression, contre 9 en baisse, tandis que les deux restants n’ont affiché aucune variation.

– Le volume global des échanges de la période a atteint plus de 535,10 millions de dirhams (MDH) et la capitalisation s’est établie à plus de 684,64 milliards de dirhams (MMDH).

– Aradei Capital a été l’instrument le plus actif avec 146,82 MDH, soit 27,81% du volume d’échanges, devant Itissalat Al-Maghrib (12,54%) et Label Vie (9,70%).

– Les meilleures performances ont été réalisées par Stroc Industrie (+19,05%), Stokvis Nord AFrique (+18,95%) et Fenie Brossette (+14,74%).

– Les plus fortes baisses ont été accusées par Centrale Danone (-7,70%), Timar (-5,77%) et IB Maroc.com (-4,14%).