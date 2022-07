Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine du 27 juin au 01 juillet:

– Le Masi a lâché 2,25% à 11.744,22 points et le MSI20 a perdu 2,19% à 946,59 point.

– Le volume global s’est élevé à près de 1,57 milliard de dirhams (MMDH).

– Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Attijariwafa Bank avec un volume transactionnel de 226,72 millions de dirhams (MDH), Bank Of Africa (214,615 MDH) et Label Vie (170,35 MDH).

– La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 610 MMDH.

– Les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées par Managem (-10,75% à 1.917 DH), TGCC. S.A (-9,21% à 126,20 DH), Zellidja S.A (-8,38% à 82 DH), Stokvis Nord Afrique (-8,38% à 12,80 DH) et Eqdom (-8,26% à 1.100 DH).

– Les meilleures performances ont été l’œuvre de Promopharm S.A (+12,09% à 1.140 DH), AtlantaSanad (+9,82% à 123 DH), S.M Monétique (+3,98% à 184 DH), Unimer (+3,96% à 154,90 DH) et Réalisations mécaniques (+3,73% à 139 DH).