Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine du 23 au 27 mai :

– Le Masi a lâché 2,31% à 12.334,93 points et le MSI 20 a perdu 2,35% à 995,56 points.

– Le volume global s’est élevé à près de 1,33 milliard de dirhams (MMDH), réalisé principalement sur le marché central.

– Sur le podium des valeurs les plus actives figurent LafargeHolcim Maroc avec un volume transactionnel de 40,91 millions de dirhams (MDH), Attijariwafa Bank (38,48 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (31,05 MDH).

– La capitalisation boursière a dépassé les 644,89 MMDH. – Les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées par TGCC S.A (-8,32%), Jet Contractors (-8,22%) et Cartier Saada (-8,21%), Med Paper (-7,72%) et Cosumar (-5,25%).

– Les meilleures performances ont été l’œuvre de Réalisations mécaniques (+5,42%), HPS (+3,05%) et Douja Prom Addoha (+2,85% ), Ennakl (+2,11%) et Unimer (+2,05%).