Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine allant du 4 au 8 avril 2022:

– Le Masi et le MSI20 ont gagné 0,8% chacun, à respectivement 12.946,49 points et 1.048,26 points. Ils ont ainsi réduit leurs contreperformances annuelles à respectivement -3,08% et -3,45%.

– Sur le plan sectoriel, 15 indices ont clôturé sur une note positive, contre 8 en territoire négatif;

– Le volume global s’est élevé à plus de 641,26 millions de dirhams (MDH). Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Cosumar avec un volume transactionnel de plus de 148,02 MDH, Attijariwafa Bank (75,46 MDH) et Alliances (60,84 MDH);

– La capitalisation boursière a dépassé les 673,72 milliards de dirhams (MMDH);

– Les meilleures performances ont été l’œuvre de M2M Group (+16,96% à 836,6 DH), Douja Prom Addoha (+12,63% à 8,65 DH), Alliances (+10,59% à 69,95 DH), Residences Dar Saada (+8,69% à 29,89 DH) et Sociétés des boissons du Maroc (+3,96% à 2.911 DH);

– Maghreb Oxygene (-7,82% à 332,3 DH), IB Maroc (-5,76% à 31,1 DH), Cartier Saada (-5,39% à 28,62 DH), SMI (-5% à 1.330 DH) et Promopharm SA (-4,6% à 1.100 DH) ont accusé les plus fortes baisses.