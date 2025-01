Bourse de Casablanca: le MASI démarre 2025 en force

Le marché boursier débute l’année sur des chapeaux de roue avec un MASI qui progresse de 2,13% au terme de la première séance de 2025.

La Bourse de Casablanca a terminé la séance de ce jour sur une note positive. L’indice MASI a enregistré une hausse de 2,13%, atteignant 15 087,26 points. Le volume des transactions sur le marché central a été de 830 520 756,44 Dh, tandis que le volume sur le marché des blocs est resté à 0,00 Dh.

Les actions de JET, CTM et ADI ont été les principales bénéficiaires de cette montée, avec des variations respectives de +9,95%, +9,94% et +8,33%. En revanche, SAH, LES et SNA ont subi les plus fortes baisses, enregistrant des replis de -3,99%, -3,33% et -2,75%.

Les plus gros volumes d’échanges ont été observés pour ADH avec 2 625 076 titres échangés, suivi de BCP avec 737 819 titres et CMG avec 452 140 titres.

Lire aussi : Maroc: les 10 plus fortes capitalisations boursières en 2024

Cette dynamique positive témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs et reflète un regain d’intérêt pour le marché boursier casablancais. Les investisseurs semblent réagir favorablement aux récentes évolutions économiques et aux perspectives positives pour les entreprises cotées.