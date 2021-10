Voici les points importants du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la période allant du 27 septembre au 1er octobre 2021 :

– Les indices Masi et MSI 20 ont affiché des baisses respectives de 0,20% à 13.105,71 points et 0,33% à 1.072,6 points. Les performances Year to date (ytd) ont été ainsi ramenées à 16,11% et 15,98%, respectivement.

– Au terme de cette semaine, 15 secteurs des 24 représentés à la cote ont terminé sur une note négative, « Services aux collectivités », « Transport » et « Immobilier » enregistrant des replis de 18,12%, 5,91% et 4,92%.

– Le volume global s’est élevé à près de 1,06 milliard de dirhams (MMDH), dont 774,13 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché central actions, 5,4 MDH sur le marché de blocs (actions) et 278,2 MDH volume d’augmentations de capital.

– Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Sothema avec une part de 10,35% (80,13 MDH), suivie de Itissalat Al-Maghrib avec 10,14%( 78,5 MDH), Attijariwafa Bank avec 8,23% (63,74 MDH) et Managem avec 5,7% (44,11 MDH).

– Les plus fortes baisses ont été signées par Lydec (-18,42%), Jet Contractors (-9,55%) et Aluminium du Maroc (-8,41%), et les meilleures performances ont été l’œuvre de Stroc Industries (+8,44%), Maghreb Oxygene (+8,19%) et S.M Monétique (+7,87%).