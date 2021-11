Afrimobility, filiale du groupe AKWA, vient d’annoncer le déploiement d’un premier réseau de bornes de recharge rapides Fastvolt à travers tout le Royaume.

Le spécialiste de la mobilité développe actuellement un réseau très dense de recharges rapides avec des bornes de 50KW sur l’axe Tanger-Agadir pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Il s’agit, pour l’entreprise, de “contribuer fortement à stimuler le développement du secteur de la mobilité électrique et écoresponsable en Afrique”.

Afrimobility devient ainsi un précurseur dans le domaine avec une vision intégrale qui couvre la commercialisation des solutions de recharges via une application mobile. La société propose également des services liés à l’installation, la gestion, la maintenance des bornes ainsi que le SAV ou encore la formation du personnel.

“Aujourd’hui, les bornes de recharge rapides de dernière génération plébiscitées par de plus en plus d’utilisateurs de véhicules électriques à travers le monde et déployées par Fastvolt au Maroc, présentent de nombreux avantages”, souligne Afrimobility dans un communiqué.

Disponibilité

Il s’agit de la recharge rapide en seulement 30 minutes pour 80% d’autonomie. Ou encore la disponibilité des bornes de recharge à travers le réseau Afriquia se trouvant sur les principaux axes autoroutiers du Maroc. Et l’application dédiée à ce service permet, selon Afrimobility, de localiser rapidement les bornes les plus proches.

Afrimobility a, par ailleurs, annoncé poursuivre sa stratégie de croissance en développant, conjointement avec l’IRESEN, la première borne de recharge rapide 100% marocaine (de 60kW à 100kW). La production et la commercialisation à large échelle de cette nouvelle borne est prévue en 2022.