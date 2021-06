Entité pionnière de la Recherche et de l’analyse financière sell side en Afrique, BMCE Capital Research devient BMCE Capital Global Research – BKGR.

Cette évolution de la dénomination vient couronner le parachèvement de l’élargissement de sa couverture multiproduits aux activités Taux, Change et Matières Premières, positionnant ainsi BKGR en tant que l’un des premiers Bureaux de Global Research au Maroc et en Afrique.

Elle intervient également pour renforcer l’empreinte panafricaine de notre Bureau de Recherche présent aujourd’hui au Maroc, en Tunisie, en Afrique de l’Ouest ainsi que sur d’autres marchés du continent via le réseau AFRICAN SECURITIES NETWORK – ASN.

Filiale de BMCE Capital, Pôle Banque d’Affaires de BANK OF AFRICA – BMCE Group, le bureau panafricain de Global Research met à disposition de ses clients institutionnels et particuliers une analyse financière approfondie et indépendante répondant aux meilleurs standards internationaux.