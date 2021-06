BMCE Capital Investments a obtenu l’agrément pour l’exercice de l’activité de société de gestion d’organismes de placement collectif en capital (OPCC).

L’institution bancaire BMCE Capital Investments a annoncé l’obtention par arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration après avis de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), l’agrément pour l’exercice de l’activité de société de gestion d’organismes de placement collectif en capital (OPCC).

Cette nouvelle entité vient compléter l’offre « produits » de BMCE Capital, Pôle Banque

d’Affaires de BANK OF AFRICA – BMCE Group, sur le marché des capitaux en élargissant sa

palette de métiers à l’activité Private Equity.

BMCE Capital Investments aura notamment pour vocation d’accompagner les efforts du

Royaume en matière de relance économique, et ce en drainant des capitaux vers le

financement de projets d’envergure et vers le renforcement du capital des petites et

moyennes entreprises.