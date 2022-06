Le Bureau de Global Research de BMCE Capital – Pôle Banque d’Affaires de BANK OF AFRICA CIB, a publié aujourd’hui son «Stock Guide», dans lequel il propose une riche analyse des réalisations et des perspectives de 33 principales valeurs cotées à la Bourse de Casablanca, représentant 88,8% de sa capitalisation globale avec l’actualisation de ses recommandations.

Globalement et sur la base de ses analyses fondamentales, le Bureau de Global Research émet les recommandations suivantes:

3 valeurs sont à acheter (ARADEI Capital, AUTO-HALL et SNEP) ;

16 valeurs sont à accumuler (notamment AFRIQUIA GAZ, ATLANTASANAD, ATTIJARIWAFA BANK, BCP, CIH BANK, LAFARGEHOLCIM MAROC, MANAGEM, MARSA MAROC, SONASID…) ;

12 valeurs sont à conserver (notamment CIMENTS DU MAROC, COSUMAR…) ;

Et, 3 valeurs sont à alléger.

BMCE Capital Global Research procédera à une nouvelle actualisation de son «Stock Guide» et de ses recommandations à l’issue de la publication des résultats semestriels des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca.

A propos de BMCE Capital Global Research

BMCE Capital Global Research est le Bureau panafricain de Global Research de BMCE Capital (BANK OF AFRICA – BMCE Group). Présent au Maroc, en Tunisie et en Afrique de l’Ouest, il apporte aux investisseurs une information et une analyse indépendantes répondant aux standards internationaux sur les marchés actions, taux, change et matières premières.