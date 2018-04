BMCE Bank: remise des diplômes de la 1ère promotion du « Club de l’entreprenariat»

BMCE Bank célèbre sa première promotion du «Club de l’entreprenariat», qui a été initié suite à un partenariat avec le Centre des Jeunes Dirigeants du Maroc et l’Observatoire de l’Entreprenariat.

Le Club de l’entreprenariat est un concept pédagogique novateur, crée pour contribuer à la montée en compétence de l’entrepreneur marocain, indique BMCE dans son communiqué.

Ce programme a été mis en place pour accompagner les entrepreneurs grâce à un cycle de formation en management certifié issu du programme «Business Edge» conçu par la SFI (Société Financière Internationale) et basé sur des mises en situation, des jeux de rôles et du business coaching pour garantir le succès professionnel des entrepreneurs managers.

Cette première promotion du club, compte 100 participants dont 47% sont des femmes , ils ont été formés dans différents axes du royaume (Fès/Meknès ; Casablanca; Agadir; Chefchaouen; Marrakech) dans le but de renforcer leurs connaissances bancaires et développer leurs compétences stratégiques et techniques.

Mis à part l’encadrement, ce club permet une mise en relation et un ‘’networking’’ entre entrepreneurs pour saisir les opportunités d’affaires et développer leur activité.