Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, et le président de l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), Jawhar Nfissi.

L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a transmis, en 2023, pas moins de 71 dossiers concernant des affaires de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech, ainsi qu’au procureur général du Roi près la Cour d’appel de Rabat.

Parmi ces dossiers, 38% concernaient des cas de falsification ou de contrefaçon de relevés bancaires, de moyens de paiement ou d’autres documents, ainsi que des affaires d’escroquerie et de fraude. D’autres catégories liées au blanchiment d’argent ont également été identifiées, comme les paris sportifs, les ventes pyramidales et les cryptomonnaies.

Le nombre de dossiers transmis à la justice a augmenté de 31,48% par rapport aux deux années précédentes. En 2023, l’ANRF a reçu 5.777 déclarations de soupçon relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, un chiffre en nette augmentation par rapport à 2018, où seulement 1.088 déclarations avaient été reçues.

En 2022, 5.208 déclarations ont été enregistrées, soit une hausse de 10,93% par rapport à l’année précédente. Cette progression est en grande partie due à une meilleure collaboration entre l’ANRF, les autorités de surveillance et les personnes assujetties.

L’Autorité de supervision financière a traité un total de 5.739 déclarations de soupçon liées au blanchiment d’argent, en hausse de 10,98 % par rapport à l’année précédente. Parmi ces déclarations, 38 concernaient le financement du terrorisme. Les déclarations liées au blanchiment d’argent ont connu une augmentation spectaculaire de 441,93% entre 2018 et 2023.

Le secteur bancaire a représenté la majorité des déclarations reçues par l’ANRF, avec 44,82%, suivi des institutions de paiement (services de transfert d’argent) avec 19,56%. Les sociétés non financières ont également montré une amélioration notable, avec une augmentation de 44% des déclarations de soupçon, ce qui reflète l’efficacité des campagnes de formation et de suivi menées dans ce secteur.

En ce qui concerne les déclarations nationales automatiques, l’Autorité en a reçu 48, enregistrant une hausse de 20% par rapport à 2022. Parmi les plus grands contributeurs figurent le Ministère public, suivi du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, ainsi que plusieurs autres institutions gouvernementales.

L’ANRF a également envoyé 51 demandes d’information aux partenaires concernés pour enrichir et analyser les dossiers. Ces demandes provenaient principalement de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), avec 19,61%, des personnes morales privées (9,80%) et de l’Agence nationale de la conservation foncière (66,67%).

L’ANRF, en tant que cellule de renseignement financier (CRF) nationale, est chargée essentiellement d’assurer la coordination nationale entre les départements gouvernementaux, les administrations et les établissements publics en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et les infractions sous-jacentes. Elle a reçu 972 demandes d’information de la part des autorités chargées de l’application de la loi pour mener des enquêtes financières parallèles sur des affaires de blanchiment d’argent, de crimes sous-jacents, ainsi que de terrorisme et son financement.