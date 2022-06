Voici les principaux chiffres contenus dans le communiqué de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), publié à l’issue de son Conseil d’administration, tenu mardi, sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et solidaire:

• 2,54 millions de sièges ont été soutenus par l’ONMT en 2021 avec un taux de reprise de 75% par rapport à 2019;

• Le référencement auprès des tour-opérateurs a permis d’atteindre un objectif de 236.000 clients et 2,3 millions de nuitées réalisées par les TO en ligne, soit respectivement 31% et 47% des performances 2019;

• A fin mars 2021, tous les indicateurs affichaient une tendance positive avec +202% d’arrivées de touristes étrangers et +62% de MDM, et une progression des nuitées de 177% par rapport à 2020;

• La signature de nouveaux accords avec des leaders tels que Ryanair, Transavia, EasyJet, Air France offre une excellente visibilité en termes de capacités aériennes, sécurisant 2,04 millions de sièges à travers 14 compagnies pour l’été 2022.