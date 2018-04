BCP, première banque marocaine à poser pied au Qatar

Le groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP) a procédé, mardi soir, à l'inauguration officielle de sa représentation à Doha, le premier bureau de représentation d'une institution bancaire marocaine au Qatar.

L'inauguration de ce bureau de représentation s'inscrit dans le cadre de l'élargissement des relations entre les secteurs financiers des deux pays et de l'amélioration de l'intermédiation dans les domaines de consulting et de services financiers entre les ressortissants du Maroc et du Qatar.

Elle intervient aussi pour accompagner et inciter les partenariats entre les investisseurs marocains et qataris et permettre aux opérateurs qataris de profiter de l'expérience accumulée par la banque marocaine en Afrique.

Intervenant lors de la cérémonie d'inauguration, Laïdi El Wardi, Directeur général à la Banque Centrale Populaire a souligné que l'ouverture de ce bureau, vise plusieurs objectifs notamment permettre à la diaspora marocaine au Qatar de profiter des différents services bancaires et financiers dans leurs régions d'origine, de jouer le rôle d'intermédiaire pour faciliter le partenariat ente les investisseurs marocains et qataris et de mettre l'expérience de la banque en matière de financement et de consulting, notamment en Afrique, à la disposition des investisseurs qataris pour accompagner leurs opérations en Afrique sub-saharienne.

Et d'ajouter que dans le cadre de son rôle d'intermédiaire pour rapprocher les services bancaires et financiers des membres de la communauté marocaine installée au Qatar, la Banque Centrale Populaire a conclu des conventions avec des réseaux leaders en matière de transfert d'argent au Qatar, permettant ainsi à la diaspora marocaine de profiter des multiples services pour le transfert de son argent de manière rapide, sécurisée et à bon prix.

Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc au Qatar, Nabil Zniber, a indiqué que cette inauguration apporte une nouvelle pierre à l'édifice des relations de coopération et de fraternité entre le Maroc et le Qatar, notant que ce bureau de représentation mettra divers services à la disposition de la communauté marocaine au Qatar, estimée à environ 13.300 personnes.