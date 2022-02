La position des changes des banques reste déficitaire à -4,2 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, soit à des plus bas depuis mars 2020, ressort-il de la note « Weekly MAD Insights – Currencies » d’Attijari Global Research (AGR), qui couvre la période allant du 14 au 18 février.

« Les spreads de liquidité sont à des plus hauts depuis octobre 2020, soit à -2,3% par rapport à la semaine précédente », ajoute la même source.

D’après les analystes d’AGR, la dépréciation du dirham face au dollar s’est confirmée cette semaine à travers une variation de la parité de +0,92% à 9,42. Ainsi, la monnaie nationale dépasse le seuil des 9,40 pour la 3ème fois depuis le début de l’année 2022. Ce niveau demeure le plus élevé depuis juillet 2020.

A l’origine de la dépréciation du dirham face au dollar, cette semaine, un effet panier de +0,21% et un effet liquidité de +0,71%, explique AGR.

Par ailleurs, la note souligne que les tensions entre la Russie et l’Ukraine conjuguées aux incertitudes quant à l’amplitude des hausses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en mars 2022, induisent une volatilité accrue de la paire EUR/USD.

Face à leur scénario de dépréciation du dirham à court terme, les analystes d’AGR recommandent aux importateurs de favoriser davantage les stratégies de couverture sur cet horizon.

Au volet perspectives, AGR a revu à la hausse ses prévisions sur 1, 2, et 3 mois et ce, compte tenu des prévisions sur l’EUR/USD et des conditions de liquidité du dirhams.

Comparativement au cours spot actuel, le dirham ressort en dépréciation face au dollar américain à horizons 1, 2 et 3 mois. Face à l’euro, le dirham devrait s’apprécier sur les mêmes horizons.

Le dirham se déprécierait de 0,2% et 0,1% sur 1 et 3 mois. La parité USD/MAD devrait atteindre 9,44, 9,42 et 9,43 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 9,42.

Face à l’euro, le dirham s’apprécierait de 1,2%, 1,4% et de 1,3% à horizons 1, 2 et 3 mois. La parité EUR/MAD atteindrait 10,57, 10,55 et 10,56 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,70.