BANK OF AFRICA lance Crédit Daba, une nouvelle plateforme 100% en ligne dédiée au crédit à la consommation, dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale.

En effet, avec cette plateforme totalement digitalisée, BANK OF AFRICA étoffe le panel des offres en ligne qu’elle met à la disposition de ses clients. Après l’ouverture de compte en ligne avec agencedirecte.ma, le crédit habitat à distance grâce à credithabitat.ma et le crédit pour les entreprises avec la plateforme creditbusinessonline.ma, BANK OF AFRICA lance sa nouvelle plateforme de crédit à la consommation creditdaba.ma .

En quelques clics, la plateforme permet d’initier sa demande de crédit en ligne facilement et en toute sécurité pour toutes personnes porteuses de projets.

Initié dans le but de simplifier le processus de la demande de crédit à la consommation en offrant à ses utilisateurs la possibilité d’effectuer leur demande à tout moment et à n’importe quel endroit où ils se trouvent, à partir de n’importe quel appareil 7j/7 et 24h/24.

La souscription se fait en 4 étapes seulement. Après avoir fait la simulation du crédit, il faut renseigner ensuite les informations de profil et de situation. La transmission des pièces justificatives via la plateforme doit se faire dès réception de la réponse de la banque. Ensuite, le contrat est envoyé par mail. Et ce n’est qu’à ce moment-là que le client est prié de se rendre à l’agence avec le contrat et les pièces justificatives originales pour finaliser sa demande.