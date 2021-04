Dans un monde qui se digitalise, BANK OF AFRICA s’adapte et innove. Désormais les Marocains peuvent procéder à l’ouverture de leur compte, directement en ligne, sans avoir à se déplacer dans une agence ou un bureau de représentation.

La crise sanitaire a accéléré le changement des usages bancaires. BANK OF AFRICA l’a bien compris et a su répondre aux nouveaux besoins des Marocains en lançant une plateforme innovante : www.agencedirecte.ma à travers laquelle, les futurs clients Marocains pourront ouvrir leur compte en ligne.

Intuitif et sécurisé, le site a été pensé pour permettre aux utilisateurs d’accéder à une ouverture de compte fluide, facile, rapide et surtout sécurisée ! Ils ont ainsi le choix de suivre le parcours qui correspond le mieux à leur profil, notamment :

Une ouverture de compte ‘’full digitale’’ avec prise de selfie et entretien en visioconférence avec un téléconseiller ; annulant ainsi la nécessité de se présenter en agence pour finaliser le process.

Une ouverture de compte suivant le parcours classique en vigueur –demande d’ouverture avec passage en agence pour l’entretien client- avec comme option de prendre contact avec un conseiller en mode visio, pour poser des questions au besoin.

www.agencedirecte.ma de BANK OF AFRICA offre aux Marocains résidents à l’étranger, des packs de produit tout-en-un aux multiples avantages et avec des gratuités pour une durée allant jusqu’à 6 mois, accessible au bout de quelques clics.

Et pour attirer la jeune génération et encourager les étudiants, BANK OF AFRICA joue la carte du « tout gratuit » avec son Pack Jeune Campus à 0 DH qui offre de nombreux services et avantages aux 16-25 ans. Grâce à cette nouvelle plateforme et ses multiples offres innovantes, BANK OF AFRICA confirme ainsi son positionnement de banque technologique, constamment connectée à son environnement.