Bank of Africa (BOA) a été désignée par GTR (Global Trade Review) comme « Best Trade Finance Bank in Morocco » dans le cadre de sa revue annuelle « GTR+ MENA 2021 ».

Cette consécration de « GTR+ MENA 2021 » vient appuyer le positionnement remarquable de BOA sur le continent africain et le Moyen-Orient, indique un communiqué du groupe bancaire.

Les prix « GTR Leaders in Trade » et « GTR Best Deals » soulignent l’excellence sur les marchés du commerce, des produits de base, de la chaîne d’approvisionnement, du financement des exportations et des technologies financières.

BOA est, en effet, le groupe bancaire marocain le plus orienté vers l’international avec une présence dans 32 pays en Afrique, en Europe et en Asie, fait savoir la même source.