Bank Al-Maghrib (BAM) vient de publier quatre nouveaux documents de recherche sur son portail Internet au niveau de la rubrique publications et recherche.

Les thématiques de ces documents portent sur les « Contributions des facteurs domestiques et externes à la dynamique de l’inflation au Maroc, « A DSGE model for macroprudential policy in Morocco », « Cycle financier, cycle réel et transmission de la politique monétaire au Maroc », et « Les déterminants de l’effort de relance en réponse à la crise de Covid-19 », indique la Banque Centrale dans un communiqué.

Lire aussi. Les indicateurs hebdomadaires de BAM en 5 points clés

Ces publications sont une occasion de partager les résultats des travaux menés par des chercheurs de BAM et leurs partenaires avec la communauté scientifique et le grand public. Leur diffusion permettra de participer au débat sur les questions économiques et financières et de renforcer les liens avec les milieux universitaires et de recherche.