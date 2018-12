Bank Al-Maghrib maintient inchangé son taux directeur à 2,25%

Bank Al-Maghrib a annoncé mardi sa décision de maintenir inchangé le taux directeur à 2,25%, vu que son niveau actuel reste approprié.

Tenant compte de l'évolution récente de la conjoncture économique et les projections macroéconomiques établies par la banque centrale pour les huit prochains trimestres, le Conseil a jugé que le niveau actuel du taux directeur de 2,25% "reste approprié" et a décidé de le maintenir inchangé, indique un communiqué publié mardi à l'issue de la 4ème et dernière session trimestrielle du Conseil de Bank Al- Maghrib pour 2018.