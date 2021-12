Le rythme d’accroissement de l’agrégat M3, qui représente la masse monétaire, s’est quasiment stabilisé à 7,3% au troisième trimestre 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Les dépôts en devises, eux, se sont accrus de 20,1% au deuxième trimestre.

Par principales composantes, les dépôts à terme ont augmenté de 2% après un repli de 2,5%, sous l’effet notamment de l’accélération du rythme de progression des dépôts des agents financiers de 59,4% à 69,3% et de la hausse de ceux du secteur public de 73,2% après une baisse de 9,1% un trimestre auparavant, indique BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire.

Pour leur part, les dépôts en devises et les titres des OPCVM monétaires se sont accrus respectivement de 20,1% et de 30,3% après 2,6% et 25,2% au deuxième trimestre. Quant aux dépôts à vue, leur accroissement est revenu de 9,2% à 8,4%, reflétant la décélération de la croissance des dépôts des ménages de 8,6% à 7,2% et de ceux du secteur public de 41,6% à 24,4%.

Dans le même temps, la monnaie fiduciaire a enregistré une augmentation de 4,7% après celle de 6,4% au deuxième trimestre. Par principales contreparties, l’évolution de la masse monétaire recouvre des décélérations de la progression de 4,8% à 4,1% pour les avoirs officiels de réserve, de 11% à 10% pour les créances nettes sur l’administration centrale et de 3% à 2,8% pour le crédit bancaire.