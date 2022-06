Les retards d’avions dus à la saturation du contrôle aérien en Europe ont retrouvé leur niveau de 2019 bien que le trafic soit toujours inférieur à celui d’avant la crise du Covid-19, a révélé lundi Eurocontrol.

« Je suis désolé de vous le dire: les retards dus au contrôle aérien sont de retour », a déclaré le directeur général de l’organisme de surveillance du trafic aérien, Eamonn Brennan, dans une vidéo diffusée par ses services.

Selon un graphique montré par M. Brennan, les vols intra-européens souffraient en juin d’un retard moyen de trois minutes 30 imputable au contrôle aérien, contre moins de 30 secondes en mars dernier, ce qui dénote une inadéquation entre le trafic et la capacité du système à le gérer.

Des retards supplémentaires peuvent être dus aux compagnies aériennes ou aux aéroports.

Le trafic aérien en Europe évolue actuellement à 86% du nombre de mouvements d’avions de la même période de 2019, avant la pandémie. Eurocontrol, dans son scénario le plus optimiste, table en août sur 95% du même mois d’il y a trois ans.

Mais alors que la fréquentation remonte en flèche, plusieurs aéroports européens (Amsterdam, Francfort, Dublin, Palma de Majorque…) rencontrent des difficultés d’exploitation en raison d’effectifs trop faibles. Cela provoque des retards importants et des effets en cascade, a remarqué M. Brennan.

Le contrôle aérien en Europe se retrouve aussi confronté aux conséquences de la guerre en Ukraine et aux fermetures des espaces aériens russe et bélarusse.

Pour relier l’Europe à l’Asie, « nous dévions le trafic vers le sud par la Roumanie et la Bulgarie, à travers les Balkans vers la Turquie, plutôt que vers le nord via l’Estonie et les pays baltes. Les avions sont à des endroits différents d’auparavant, plus loin de la Pologne, ce qui renvoie du trafic vers l’Allemagne et la France où les capacités sont limitées », a démontré le directeur général d’Eurocontrol.

« Et pour couronner le tout, il y a des mouvements sociaux suscités par l’inflation, comme le week-end dernier en France », a ajouté M. Brennan, allusion à la grève au centre de contrôle d’Aix-en-Provence samedi et dimanche.

« Nous demandons à tout le monde de faire preuve de respect et de donner à chacun l’opportunité d’avoir des vacances d’été », a-t-il plaidé, en concédant que juillet et août seraient « difficiles » pour les opérations aériennes.