Le Chef du gouvernement a procédé, ce mercredi 12 janvier 2022, au lancement officiel du programme «Awrash» qui signifie « chantiers » avec comme objectif la création de 250.000 emplois directs pour les années 2022 et 2023.

La première du programme concerne les chantiers publics temporaires qui sera mise en œuvre durant cette année 2022. Puis, il y a une deuxième étape dédiée aux chantiers de soutien de l’insertion durable au niveau national. L’Exécutif y a alloué une enveloppe financière avoisinant les 2,25 milliards de dirhams rien que pour l’année 2022.

Ce programme bénéficiera à près de 250.000 personnes sur deux ans dans le cadre de partenariats avec des associations, des coopératives et des entreprises via des candidatures et des contrats de travail. Il s’agit, selon le gouvernement, d’atténuer les répercussions de la crise sanitaires.

De quoi s’agit-il exactement ? En effet, ces chantiers temporaires publics permettront aux personnes concernés d’avoir un revenu mensuel au moins égal au salaire minimum pendant la durée des ateliers tout en bénéficiant d’une couverture sociale, y compris des allocations familiales.

Les employés profiteront d’un encadrement au sein des chantiers dans le but de développer leur aptitudes et compétences. Ils se verront octroyer à la fin du contrat une attestation qui garnira leurs CV.

L’État s’engage à prendre en charge les dépenses liées au salaire, la part patronale et l’assurance accidents du travail au titre de la couverture sociale. Il accordera aux employeurs une subvention incitative pour stimuler l’emploi, d’un montant de 1.500 dirhams par mois pendant une durée de 18 mois pour chaque bénéficiaire.