Afriquia vient de lancer «1000FikraConnect», une nouvelle plateforme digitale dédiée au soutien des entrepreneurs marocains qui vient renforcer l’accompagnement des lauréats du programme «1000 Fikra» et des membres de sa communauté.

A travers cette plate-forme, Afriquia vise l’accompagnement des jeunes talents marocains en leur offrant des outils, des opportunités et des ressources indispensables pour réaliser leurs ambitions. 1000FikraConnect s’inscrit dans une démarche pérenne visant à prolonger ce soutien bien au-delà du programme initial.

Co-développé avec la startup marocaine SMART PROF, la plateforme illustre l’engagement de Afriquia envers la jeunesse et l’innovation locale. Elle reflète, selon un communiqué de l’entreprise, la volonté d’enrichir l’écosystème entrepreneurial marocain par des initiatives concrètes conçues par et pour les talents nationaux.

«Chez Afriquia, nous croyons fermement au potentiel des jeunes entrepreneurs marocains. Avec 1000FikraConnect, nous souhaitons leur offrir un écosystème de soutien pérenne, basé sur l’entraide et l’innovation, pour transformer leurs idées en réussites concrètes», explique le directeur du Pôle Carburants et Lubrifiants, Said El Baghdadi.

Avec «1000FikraConnect», Afriquia offre aux entrepreneurs un accès à des ressources pédagogiques. Il s’agit de sous-forme modules de formation en ligne sur des thématiques d’actualité avec des quizz et la possibilité de télécharger des ressources utiles.

Ce programme prévoit un mentorat personnalisé avec experts disponibles pour guider les décisions stratégiques. La plate-forme offre aussi l’accès à une grande communauté d’entrepreneurs pouvant échanger en temps réel grâce à un chat intégré. Et enfin, il y a du networking grâce à des événements et des webinaires en lignes organisés pour favoriser les échanges et permettre aux entrepreneurs de développer leur réseau de contacts.

La plateforme est destinée aux lauréats du Programme 1000 Fikra mais reste ouverte à toute personne souhaitant y adhérer grâce à des concours réguliers sur les réseaux sociaux permettant ainsi à d’autres talents de rejoindre cet écosystème dynamique.

Avec le slogan «Elli Ko Whel ki Sowel» («En cas de doute, on demande !»), «1000FikraConnect» reflète l’essence de la promesse «Afriquia Maak» («Afriquia est avec vous»). Cette initiative ambitionne de bâtir un avenir où l’entrepreneuriat marocain brille par son dynamisme et son innovation, conclut le communiqué.

Lancé par Afriquia en 2019, le programme «1000 Fikra» (1000 idées) a pour ambition d’accompagner les jeunes marocains de tous horizons souhaitant entreprendre, en les aidant à transformer leurs idées en entreprises viables. Depuis son lancement, le programme a suscité un large engouement à travers tout le Maroc, avec plus de 32 000 candidatures reçues provenant des 12 régions du royaume. À ce jour, 800 projets ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé, aboutissant à la création d’un millier d’emplois directs.

Ce programme inclut un suivi individualisé, des formations pratiques, des master class, des ateliers de coaching collectifs et individuels ciblés, ainsi que des sessions de mentorat. En plus de cet encadrement, les participants ont accès à des prêts d’honneur ainsi qu’à un réseau d’experts et à une communauté d’entrepreneurs, favorisant l’échange et le partage d’expérience pour maximiser leurs chances de succès.