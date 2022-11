Les exportations du secteur automobile se sont élevées à 77,68 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de cette année, en accroissement de 34,9% par rapport à fin septembre 2021, selon l’Office des changes.

Ces exportations atteignent leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années, indique l’Office qui vient de publier ses récents indicateurs mensuels des échanges extérieurs. Cette hausse a concerné les ventes du segment de la construction (+56,2%) et celles du segment du câblage (+20,8%), précise la même source, relevant qu’en revanche, les exportations du segment de l’intérieur véhicules et sièges demeurent quasi-stables.

S’agissant des ventes des phosphates et dérivés, elles ont augmenté de 66,6% à plus de 91,8 MMDH, suite à l’augmentation des exportations des engrais naturels et chimiques (+28,523 MMDH) due à l’effet prix qui a plus que doublé (8.749 DH/T à fin septembre 2022 contre 4.330 DH/T à fin septembre 2021).

En parallèle, les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire se sont établies à plus de 61,36 MMDH à fin septembre 2022, en augmentation de 20,8% par rapport à la même période de 2021. Cette évolution s’explique par la hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire (+22,4%) et celles de l’agriculture, sylviculture et chasse (+18,5%).

De leur côté, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 26,7%, en raison de l’amélioration des ventes des vêtements confectionnés (+28,8%), des articles de bonneterie (+19,6%) et des chaussures (+29,9%).