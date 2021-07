Les exportations du secteur automobile se sont chiffrées à 42,33 milliards de dirhams (MMDH) au 1er semestre de 2021, soit le niveau le plus élevé durant la même période au cour des cinq dernières années, indique l’Office des changes.

Cette évolution de près de 42,8% par rapport à fin juin 2020 s’explique principalement par la hausse des ventes du segment de la construction (+47,1%) et celles du segment du câblage (+36%), précise l’Office dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs de juin 2021.

Par ailleurs, l’Office indique que les exportations du textile et cuir se sont accrues de 35,1% au titre du premier semestre de l’année 2021, notant que cette évolution est due à la hausse des ventes des vêtements confectionnés de 43,1% et celles des articles de bonneterie de 52,5%.

De même, les exportations des phosphates et dérivés ont augmenté de 23,8%, atteignant 31,049 MMDH à fin juin 2021 contre 25,081 MMDH à fin juin 2020.

Cette évolution fait suite, principalement, à la hausse des ventes de l’acide phosphorique (+50,6%) et celles des engrais naturels et chimiques (+21,4%), atténuée toutefois, par une légère baisse des ventes des phosphates (-3,4%), souligne l’Office.

Les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire et celles de l’Électronique et l’électricité » ont, quant à elles, affiché des hausses respectives de 6,5% et 36,4%, à fin juin 2021.

En revanche, les exportations du secteur de l’aéronautique, ont reculé de 2,8%, se situant à 6,68 MMDH à fin juin 2021 contre 6,88 MMDH à fin juin 2020. La part de ce secteur dans le total des exportations perd 1,2 point s’établissant ainsi à 4,4% contre 5,6% une année auparavant.