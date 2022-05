Les défaillances d’entreprises pourraient bondir après deux ans de pandémie partout dans le monde, y compris au Maroc avec 12% en 2022.

Après deux années de recul à la faveur des soutiens économiques déployés contre la pandémie, les défaillances d’entreprises vont repartir à la hausse dans le contexte de guerre en Ukraine et de la remontée des taux. C’est ce qu’anticipe l’assureur Allianz Trade dans une étude sur la santé financière des entreprises à travers le monde. « Pour la première fois depuis 2019, les défaillances mondiales vont rebondir en 2022 et 2023 », entrevoit l’assureur tablant sur une augmentation de 10% cette année au niveau mondial et de 12% au Maroc.

“En 2021, le besoin en fonds de roulement s’est particulièrement accru chez certains des partenaires économiques stratégiques du Maroc, notamment en Asie (+2 jours), en Europe Centrale et de l’Est (+2 jours) et en Amérique Latine (+2 jours)”, affirme l’étude.

Il s’agit d’une tendance observée dans certains secteurs comme les équipements des ménages (+8 jours), l’électronique (+3 jours) et les machines et équipements (+2 jours). En Zone Euro, le ratio dette/PIB des entreprises non financières s’est considérablement dégradé en 2021 (+5,2 points, contre +3,5 points pour les USA). Enfin, le contexte international actuel a engendré un déclin du pouvoir d’achat des ménages, et pourrait résulter en un ralentissement de la demande des consommateurs.

Normalité

Si les faillites d’entreprises – caractérisées par des défauts de paiement ou de liquidation – pourraient encore rebondir, le rapport rassure en affirmant que ces défaillances atteindront en fin de compte « leurs niveaux pré-Covid-19”. Il s’agirait alors d’un retour à la normale après deux années de parenthèse sur fond de plans de soutien public face aux conséquences économiques du Covid-19. Cette période a été marquée par une surprenante bonne santé des entreprises, particulièrement au sein des pays développés, allant jusqu’à interroger sur l’intérêt de maintenir en vie des sociétés qui auraient pu disparaître avec ou sans la pandémie.