L’encours de la dette extérieure publique du Maroc s’est établi à 376,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2021, selon la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE).

Cette dette est répartie sur le Trésor (201 MMDH) et les autres emprunteurs publics (175,5 MMDH), précise la DTFE dans son bulletin des statistiques de la dette extérieure publique à fin septembre 2021.

Durant les neuf premiers mois de l’année 2021, les tirages sur emprunts extérieurs publics ont porté sur un volume global de 34,3 MMDH, dont 14,2 MMDH mobilisés par le Trésor (9,2 MMDH pour les appuis aux réformes, 3,8 MMDH au titre des mesures d’atténuation des impacts de la pandémie de la Covid-19 et 1,2 MMDH pour les projets du budget) et 20,1 MMDH au profit des projets des Établissements et Entreprises Publics (EEP), Collectivités Territoriales (CT) et Institutions d’Utilité Publique (IUP).

Lire aussi. HCP: l’économie se raffermit de 4,9% au 4e trimestre 2021

À fin septembre 2021, le service de la dette extérieure publique s’est élevé à 29,2 MMDH (10 MMDH ont été réglés par le Trésor et 19,2 MMDH par les autres emprunteurs publics). Par devise, la dette extérieure publique a été dominée par l’euro (59,3%), alors que le dollar américain a représenté 31,5% et le yen japonnais 2,7%, précise la DTFE, ajoutant que la part de la dette à taux d’intérêt fixe s’est élevée à 75% contre 25% à taux variable.