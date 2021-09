Pour la deuxième année consécutive, Attijariwafa bank a été élue « Banque la plus sûre au Maroc et en Afrique » par le prestigieux magazine américain Global Finance.

Pour son 30ème classement, le magazine économique de renommée mondiale, Global Finance a publié son classement des banques les plus fiables au niveau local et à l’échelle continentale. C’est le groupe Attijariwafa bank qui s’est vu décerner le prestigieux prix de « Banque la plus sûre au Maroc et en Afrique en 2021 » et ce pour la deuxième année consécutive.

Cette distinction vient s’ajouter aux prix de « la Meilleure Banque au Maroc » pour la huitième année consécutive et de « la Meilleure Banque d’investissement au Maroc » attribués par ce même magazine en 2021.

Chaque année, le magazine Global Finance sélectionne les banques sur la base d’une évaluation des notations à long terme des devises étrangères (notations réalisées par Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch) des 500 plus grandes banques dans le monde.

« L’année écoulée a démontré une résilience notable du secteur bancaire, qui s’est tenu comme un rempart contre l’effondrement pendant la pandémie du Coronavirus, fournissant des financements d’urgence aux clients », a déclaré à cette occasion M. Joseph Giarraputo, éditeur et directeur Global Finance., ajoutant que « les banques les plus sûres sont des modèles de stabilité et continuent d’apporter le soutien nécessaire aux gouvernements et aux communautés qui cherchent à se remettre des chocs de la pandémie ».

A titre de rappel, Global Finance est un magazine mensuel spécialisé dans le secteur de la finance à l’échelle mondiale (finance d’entreprise, banque, marchés de capitaux, devises, joint-ventures, fusions-acquisitions, etc.). Connu et reconnu comme une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière, propose des analyses pointues grâce à ses 33 ans d’expérience dans les marchés financiers internationaux.