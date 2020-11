Atlas Hospitality Morocco continue sa dynamique de relance !

Face à la crise sanitaire sans précédent à laquelle le monde est confronté, nous nous devons d’être engagés, solidaires et surtout précurseurs de solutions pour un avenir touristique meilleur: une nouvelle vision du voyage, dans un état d’esprit centré sur la sécurité et la santé des hôtels et des collaborateurs, pour des séjours expérimentales.

Au sein d’Atlas Hospitality, nous avons la conviction que la reprise du tourisme marocain emprunte la bonne voie, à nous d’être novateurs, solidaires, informer et former en permanence nos collaborateurs pour construire cette nouvelle dynamique. L’ONMT déploie d’intenses efforts à l’international comme au Maroc pour anticiper et susciter la demande, consolider le positionnement de la destination, préparer les produits à un rebond rapide et efficace.

À l’occasion du « Tourism Marketind Day’s », Atlas Hospitality a organisé son team building mensuel autour de cet événement notamment pour rester à l’écoute des tendance des marchés et des nombreuses interventions de grand opérateurs internationaux comme de décideurs marocains.

Grâce au digital, 700 cadres sont réunis à travers le Maroc, sur 10 villes, afin de les impliquer et les outiller à vivre au mieux la reprise tout en gardant un esprit positif et combatif et continuer à déployer les valeurs de l’hospitalité marocaine.

Une dynamique commune où Atlas Hospitality s’engage à impliquer ses 2 500 collaborateurs de tout horizon, à qui il revient de contribuer par leur mobilisation au succès de la reprise.

Dans le cadre de ce team building, les Enseignes Hôtelières du Groupe, The View, Vichy Célestins, Atlas, MyRelax et Labranda, se projettent sur la reprise du marché international au moment où certains hôtels commencent à connaître une occupation raisonnable grâce au marché marocain.