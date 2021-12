Pour célébrer ses 45 ans d’activité, Asment Temara dévoile une identité visuelle avec une nouvelle signature : «Fondé sur votre confiance». La filiale de Votorantim Cimentos met ainsi la confiance de ses clients au cœur de ses priorités.

Filiale de l’un des plus grands conglomérats industriels d’Amérique Latine, Votorantim Cimentos, Asment Temara se réinvente avec une nouvelle vision et une identité visuelle à l’ère du temps. Dans un contexte mondial marqué par un réel changement de paradigmes, Asment Temara repense son image pour la faire correspondre à son positionnement actuel et la rendre porteuse de ses ambitions : proposer des produits et services innovants et fiables avec l’agilité et la proximité d’une entreprise à taille humaine.

Avec sa nouvelle identité visuelle sobre et épurée, Asment Temara illustre son engagement renouvelé envers ses clients, et inaugure un nouveau chapitre de son histoire résolument orienté vers l’avenir.

Le nouveau logo repose en effet sur cinq éléments représentant les cinq segments de clients de l’entreprise : les distributeurs de matériaux de construction, les fabricants de béton prêt à l’emploi, les pré-fabricants industriels, les entreprises de construction et les utilisateurs finaux de ciment.

Asment Temara rafraichit aussi ses symboles. Les initiales A et T de Asment Temara sont repensées subtilement, et avec les 5 autres éléments, constituent un bloc compact symbole de force et de robustesse. Les teintes bleutées reflètent l’évolution de l’entreprise et symbolisent la confiance.

Notoriété

Ce logo s’accompagne également d’une nouvelle signature : «Fondé sur votre confiance », mettant ainsi la confiance de ses clients au cœur de ses priorités, et comme fondement de sa nouvelle identité. « Bien plus qu’une expression publicitaire, ce choix traduit une vision. Au-delà d’une identité séduisante, nous voulons consolider notre position de partenaire stratégique et continuer à instaurer une relation de confiance avec nos clients», souligne Brahim Laraqui, Directeur Général Délégué.

Et d’ajouter : «la nouvelle identité visuelle est adoptée afin de mettre en évidence tout le potentiel que l’entreprise peut apporter aujourd’hui à ses clients en matière de qualité, d’expertise métier et de fiabilité, tant attendues de toute marque de ciment ».

En 45 ans d’activité, le groupe a pu asseoir sa notoriété dans un marché des plus concurrentiels. Rachetée en 2012 par le groupe brésilien Votorantim Cimentos, qui fait partie des dix plus grands cimentiers du monde, Asment Temara est aujourd’hui leader dans la région Rabat Salé Kénitra avec une capacité totale annuelle de ciment installée estimée à 1,2 million de tonnes.