ASK Capital a signé mardi l’opération de rachat de 80% des parts d’AXA Assistance Maroc. Les détails.

Annoncée fin avril 2022, l’opération de rachat de 80% des parts d’AXA Assistance Maroc par ASK Capital -holding détenue à 100% par Mehdi Tazi- auprès d’AXA Partners a été signée ce mardi 8 novembre 2022. Les 20% restants des parts d’AXA Assistance Maroc demeurent aux mains d’AXA Assurance Maroc, dirigée par Meryem CHAMI.

«Ces derniers mois nous ont permis de mieux connaitre les équipes d’AXA Assistance Maroc et de confirmer le potentiel que nous avions identifié pour cette entreprise. Nous sommes impatients d’amorcer nos engagements de développement au Maroc», s’est félicité Mehdi Tazi.

Pour accompagner les ambitions de développement du nouvel actionnaire, le Top Management est renforcé par la nomination de Tarik Alouajaji, ex-DGA de Sanlam (ex-Saham Assurance), au poste de Directeur Général. A ses côtés, Loris Nazon, ancien Associate Partner au sein du cabinet de conseil McKinsey & Company, est nommé Directeur Général Délégué en charge du développement et de la transformation.

Avec le co-actionnariat AXA Assurance Maroc / ASK Capital, AXA Assistance Maroc continuera à opérer sous la marque AXA et restera un partenaire privilégié du Groupe AXA, avec un accès direct aux réseaux mondiaux de prestataires du groupe, permettant à AXA Assistance Maroc de maintenir un niveau de service aux meilleurs standards. Dans cette opération, ASK Capital a été conseillée par Emerge Invest, Clifford Chance et Afrique Advisors.