Record battu. Le litre du carburant n’a jamais été aussi cher au Maroc. Le prix moyen à la pompe a atteint plus de 15 DH/L pour le gasoil et plus de 17 DH/L pour l’essence. Et sans véritable surprise, le marché des lubrifiants a repris des couleurs avec une progression d’environ 10% constatée en avril 2022, année doublement perturbée par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Cette hausse risque de se poursuivre dans les jours à venir.

Après les huiles de table c’est au tour des huiles de base pour le secteur automobile. Avoir une voiture de nos jours est chose aisée. Mais pouvoir l’entretenir est une question autrement plus difficile ces derniers temps. Les prix des hydrocarbures ne cessent d’augmenter, les lubrifiants, composante essentielle pour la bonne santé du moteur, aussi. Pour le vérifier, il suffit de faire un tour dans une station-service pour une simple vidange.

Le prix dépendra de chaque compagnie

« Le prix du lubrifiant ne pourra que suivre la montée en flèche du prix des hydrocarbures. Cette huile est principalement composée d’hydrocarbures et peut également contenir des traces de composés tels que le souffre ou l’azote », explique un patron d’une station de service, souhaitant garder l’anonymat. Selon lui, le prix verra une hausse allant de 10 à 30% en fonction des compétences de la compagnie et non de la station.

Si par exemple une compagnie produit et détient un plus grand nombre de choix de lubrifiants (d’origine animale, végétale, minérale ou synthétique), les trois textures confondues (liquide, pâteuse et solide), elle pourra vendre son produit à une autre station qui en a besoin avec bien évidement une marge de bénéfices pouvant aller jusqu’à 30%. « La seconde à son tour, commercialisera le lubrifiant en y ajoutant des bénéfices aussi. C’est toujours le consommateur qui paiera les pots cassés de cette hausse qui n’a pas l’air de vouloir s’arrêter », confie notre source.

En effet, l’huile moteur, généralement utilisée pour la lubrification des moteurs à combustion interne, est une huile minérale, semi-synthétique ou synthétique très majoritairement dérivée du pétrole et enrichie en additifs techniques. Le pétrole brut à partir duquel est constituée ladite huile, une fois extrait et acheminé en raffinerie, est traité afin d’enlever le plus d’impuretés possible. En plus de lubrifier les pistons, elle aura aussi comme rôle (entre autres) d’huiler le palier/roulement du turbo, une « chose » qui tourne à plusieurs dizaines voire centaines de milliers de tours par minute.

Une hausse qui risque de se poursuivre

Pour justifier cette hausse, les pétroliers marocains brandissent la carte de l’inflation à l’international des matières premières. La situation mondiale actuelle a aussi donné lieu à une certaine pénurie de la matière première provenant des raffineries qui, elles, produisent de moins en moins d’huiles de base. Certaines ayant carrément arrêté la production de ces substances. Cette insuffisance mondiale d’huiles de base, toujours selon notre interlocuteur, a malheureusement impacté les prix à la hausse jusqu’à atteindre aujourd’hui des évolutions exorbitantes de plus de 100% sur les prix de 2020 et se poursuivra dans les jours à venir.

« Ce ne sont pas les stations-service qui décident du prix du carburant et encore moins de celui des lubrifiants. Nous ne faisons que suivre les décisions prises par les compagnies bien que nous en souffrons nous aussi car nous perdons de plus en plus de clients », se plaint le patron. Il révèle que la couleur de cette tendance a été annoncée en début d’année avec la hausse des prix des pneus. Car avec la crise sanitaire, tout l’écosystème mondial a été impacté, d’où la hausse des tarifs des lubrifiants. Une flambée qui risque également de toucher l’activité des pièces de rechange qui se prépare également à augmenter ses tarifs.

Il faut dire que depuis plusieurs années, les pétroliers opérant sur le marché national ont maintenu une structure tarifaire des lubrifiants stable, malgré les tendances haussières du marché à l’international. Toutefois, avec la crise sanitaire ainsi que le conflit russo-ukrainien, ce marché a été chambardé. Les cours des matières premières ont connu une hausse sans précédent, qui a influé sur les coûts d’approvisionnement des huiles de base des opérateurs nationaux.

Devant une telle situation, les opérateurs se retrouvent devant le fait accompli, devant répercuter la hausse sur les prix de vente des lubrifiants sur le marché marocain. « En procédant à cette hausse, les opérateurs tentent de couvrir leur prix de revient et assurer leurs charges, vue la conjoncture actuelle engendrée par la crise sanitaire. De leur côté, les stations services vont certainement devoir faire porter cette hausse des prix au client final », conclut notre source.