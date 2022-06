Deux syndicats espagnols ont appelé lundi les personnels de Ryanair dans le pays à une grève de six jours pour le début des vacances d’été, afin de réclamer une amélioration des conditions de travail au sein de la compagnie aérienne.

L’ensemble du personnel navigant espagnol est appelé à cesser le travail les 24, 25, 26 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet, ont indiqué les deux syndicats, l’Union syndicale ouvrière (USO) et le syndicat indépendant du personnel navigant aérien (SITCPLA).

L’objectif est « d’obliger Ryanair » à appliquer « les droits fondamentaux du travail » et « à parvenir à un accord » pour garantir « des conditions de travail décentes pour l’ensemble des salariés », ont-ils ajouté dans un communiqué commun.

Ryanair, seule compagnie internationale à ne pas disposer en Espagne de convention collective, selon les syndicats, a engagé voilà huit mois des négociations sur les conditions de travail de son personnel navigant dans le pays.

La compagnie à bas coût a mis un terme aux discussions après un accord trouvé avec le syndicat CCOO (Commissions ouvrières), minoritaire au sein du personnel navigant, dont les mesures ont été jugées insuffisantes par l’USO et le SITCPLA.

La compagnie irlandaise a déjà fait face à une grève pour des questions salariales début juin en Italie, et se trouve actuellement en discussions avec des syndicats en Belgique et en France, où la menace d’une grève pour le début de l’été a également été évoquée.

« Ryanair a négocié des conventions collectives couvrant 90% de nos équipes à travers l’Europe. Ces derniers mois, nous avons négocié des améliorations à ces accords alors que nous sommes en pleine phase de reprise post-covid », a réagi la compagnie auprès de l’AFP.

« Nous ne nous attendons pas à ce que des conflits surviennent cet été », a ajouté Ryanair, qui assure que la convention signée en Espagne avec la CCOO « apporte des améliorations au personnel navigant ».

« Les annonces des syndicats USO et SITCPLA, des syndicats plus petits, sont une façon de détourner l’attention de leurs propres échecs à parvenir à un accord après trois ans de négociations », a-t-il conclu.

Cette grève survient alors que le trafic aérien a fortement repris ces dernières semaines, en Espagne comme dans la plupart des pays européens, en raison de la levée de la plupart des restrictions de voyage liées au Covid-19.

Ce redémarrage rapide a entraîné des difficultés dans de nombreux aéroports, faute de personnel suffisant, et des tensions chez plusieurs compagnies, où les salariés réclament des revalorisations salariales et une amélioration des conditions de travail.