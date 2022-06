L’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC) a nommé, à l’issue de son Assemblée générale tenue mardi dernier, un nouveau Conseil d’Administration qui a élu, à l’unanimité, Hatim Ben Ahmed, à la présidence.

Professionnel du capital-investissement au Maroc et sur le continent africain depuis 2008, Ben Ahmed succède ainsi à Tarik Haddi, indique l’AMIC dans un communiqué.

« Durant ce mandat, grâce à tous les membres du Conseil, devenu un organe de pilotage collégial, nous avons pu renforcer la coordination et la proximité avec toutes les parties prenantes de notre industrie, avancer sur tous les chantiers structurants pour notre activité, engager une démarche proactive envers les investisseurs institutionnels et structurer une communication institutionnelle visant à promouvoir nos valeurs de croissance à fort impact », a dit Haddi, cité dans le communiqué.

Et d’ajouter: « Notre grande ambition est de faire de notre pays une place forte du capital investissement en Afrique. Je reste mobilisé au sein du nouveau Conseil et à la disposition du nouveau bureau, conduit par mon ami Hatim, pour réaliser ce magnifique challenge ».

Managing Partner et co-fondateur de Mediterrania Capital Partners, société de capital-investissement africaine avec 400 millions d’euros sous gestion, Ben Ahmed est membre du comité d’investissement de la firme et la représente dans de nombreux conseils d’administrations en Afrique du Nord et en Afrique sub-saharienne.

Il sera secondé dans sa mission par un nouveau bureau, organe de direction chargé de définir et de veiller à la mise en œuvre des choix stratégiques. Ce bureau est composé d’un Vice‐Président et d’une Trésorière: Bassim Jaï Hokimi, Président Directeur Général d’Atlamed et Khaoula Ramdi, Directrice d’Investissement chez Upline Investments.

Les quatre autres administrateurs nommés sont Attijari Capital Management, représentée par Fouad Chaguer, Président Directeur Général, Azur Innovation Management, représentée par Tarik Haddi, Administrateur et Directeur Général, CDG Invest Growth, représentée par Hassan Laaziri, Administrateur Directeur Général et Private Equity Initiatives, représentée par Farid Benlafdil, Directeur Associé.

« Je remercie les membres du conseil d’administration de l’AMIC de m’avoir élu à la présidence de notre association. C’est une confiance qui m’honore et qui m’oblige également. En effet, nous vivons une période économique particulièrement compliquée et plus que jamais, le capital-investissement sera amené à jouer un rôle significatif aux côtés des entrepreneurs marocains », a déclaré Ben Ahmed à l’occasion de sa nomination .

« Le rôle de notre association est de promouvoir notre activité auprès de tout l’écosystème et ainsi participer activement à la dynamisation de notre économie. Je pense sincèrement que le Maroc dispose de tous les atouts pour devenir un leader du continent en termes de pénétration du capital-investissement et je m’efforcerai au cours de mon mandat à y contribuer », a-t-il soutenu.

Ben Ahmed a également salué le travail remarquable accompli par Haddi à la présidence de l’AMIC ces deux dernières années qui a renforcé le rayonnement de l’Association auprès des entrepreneurs, des pouvoirs publics, des instances représentant les entreprises, des investisseurs et des gérants de fonds.

En tant que nouveau Président, Ben Ahmed envisage de poursuivre les efforts de l’AMIC qui ont abouti, en près de 20 ans, à l’accompagnement de plus de 240 entreprises et à la levée de près de 23,6 milliards de dirhams (MMDH) pour financer les entreprises et les projets d’infrastructure avec un impact positif tant sur la croissance que sur les aspects ESG, conclut le communiqué.