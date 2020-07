Aluminium du Maroc: démission du PDG Abdelouahed El Alami

Le Président Directeur Général d’Aluminium du Maroc Abdelouahed EL Alami a présenté sa démission, selon un communiqué du Conseil d’administration de la firme.

Selon le document, e Conseil en a pris acte et l’a remercié pour ses 42 ans passés à ce poste, et ses « apports inestimables au développement de la société Aluminium du Maroc ».

Abdelouahed EL ALAMI a d’ailleurs été nommé Président d’Honneur du Conseil d’Administration et reste administrateur de la société.

Le Conseil a élu Mohamed EL ALAMI au poste de Président Directeur Général et a confirmé Benoit Vaillant dans ses fonctions de Directeur Général Délégué.

Les actionnaires majoritaires de la société Aluminium du Maroc ont informé le Conseil qu’ils avaient trouvé un accord sur une nouvelle organisation de la gouvernance de la société Aluminium du Maroc. Cette nouvelle organisation de la gouvernance sera mise en œuvre par les organes sociaux compétents de la société Aluminium du Maroc qui seront sollicités pour l’approuver.

Les membres du Conseil d’Administration actuellement en exercice sont :

– Abdelouahed EL ALAMI : Président d’Honneur

– Sidi Mohamed EL ALAMI : Président Directeur Général

– Sharif EL ALAMI : Vice-président

– Abdeslam EL ALAMI : Administrateur

– Malika EL ALAMI : Administratrice

– Hind DINIA : Administratrice

– Hamza EL AYOUBI : Administrateur

– Tawfiq BOUZOUBAA : Administrateur

– Clemente GONZALES SOLER : Administrateur

– Janie LETROT : Administratrice

– Radia CHMANTI HOUARI : Administratrice

– Sabr ABOU IBRAHIMI : Administratrice

– Francis GUILLOIS : Administrateur

– Abdul Hussein BEYDOUN : Administrateur