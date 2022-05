La levée de l’obligation du test PCR pour le transport aérien est vécue avec soulagement par les professionnels du tourisme.

Les professionnels l’attendaient avec impatience. La fin de l’obligation du test PCR pour ceux qui veulent entrer au Maroc par les airs. Un communiqué du département du Chef du gouvernement a annoncé mardi la fin de cette obligation. Concrètement, les voyageurs auront désormais le choix entre présenter un pass vaccinal ou un test PCR négatif pour pouvoir embarquer à bord d’un avion.

Sans surprise, ces annonces ont été plutôt bien accueillies par les professionnels. « L’obligation du test PCR représentait un frein pour les familles. Chaque semaine, on recevait une demande de nos partenaires pour savoir si le PCR est toujours obligatoire ou pas », témoigne Amine Zghaoui, directeur ventes et marketing du groupe Magic Hotels & Resorts à Marrakech, filiale de la multinationale allemande TUI. « Quand on leur a annoncé la nouvelle, ils étaient aux anges. Pour eux, maintenant c’est bon, la reprise va avoir lieu », nous dit-il.

« Depuis la réouverture des frontières en février, notre hôtel réservé aux adultes affichait quasiment complet contrairement à notre établissement plutôt familial dont les réservations ne reprenaient pas du tout. Avant la pandémie, c’était l’inverse. Ceci s’explique par le prix très élevé des tests PCR, trop lourd à assumer pour toute une famille », poursuit l’opérateur dont le groupe travaille majoritairement avec la clientèle anglaise.

Ce professionnel évoque déjà des retours positifs sur les réseaux sociaux de son groupe tout en soulignant qu’il y a encore énormément de questions. « La plupart attendent les messages officiels des ambassades pour être sûrs. Les réservations ne bondiront pas du jour au lendemain. Il faut attendre pour cela au moins deux ou trois jours. La semaine prochaine sera une bonne semaine en termes de réservations, d’autant que les clients ont pris l’habitude de réserver à la dernière minute. On est vraiment heureux et confiants, », nous dit-il

« Les gens se sentent plus libres »

Même son de cloche pour Ilham Mrani, présidente de l’Association des agences de voyages de Rabat-Salé-Kénitra. Elle aussi, estime qu’il faut attendre une petite semaine pour voir les effets de cette annonce sur les réservations. « C’est un grand soulagement, les gens se sentent plus libres », se réjouit-elle.

« C’est effectivement un soulagement. Les professionnels du tourisme le demandaient depuis plusieurs mois. Cette nouvelle intervient alors que nous nous préparons pour les vacances d’été, l’opération Marhaba, la fête de l’Aïd Al-Kabir… Cela va booster les arrivées qui augmentent considérablement de mois en mois depuis février », abonde de son côté Zoubir Bouhoute, expert en tourisme et président du Conseil provincial du tourisme de Ouarzazate.

Il évoque la reprise déjà conséquente à Marrakech, capitale touristique du royaume, notamment avec l’organisation récente de plusieurs grands congrès (Coalition internationale anti-Daech; AG de la BERD). « Marrakech cartonne. Pour le mois de mai, la plupart des hôtels affichent déjà complets. Avec ces nouvelles mesures, ce sont toutes les destinations du royaume qui devront en profiter », prédit-il. Bouhoute cite en exemple la station balnéaire d’Agadir.

En février dernier, le taux de récupération a atteint 40% des réservations enregistrées le même mois en 2019. Pour le mois de mars, c’est 58%, puis 54% en avril. « C’est certain qu’il y aura un résultat important pour le mois de mai qui verra les réservations augmenter crescendo. Je pense qu’on atteindra 50-60% des taux de 2019 dans les prochains mois et 65-70% pour la moyenne annuelle. Ce qui est un très bon signe de reprise », reprend Bouhoute, saluant au passage les efforts de promotion de la destination Maroc notamment à travers la nouvelle campagne internationale de l’Office national marocain du Tourisme (ONMT) « Maroc, terre de lumière ».