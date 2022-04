La zone d’activité économique (ZAE) d’Aït Kamra sera renforcée avec l’installation de sept nouveaux projets, d’un investissement global d’environ 65 millions de dirhams (MDH).

Quatre de ces projets, qui font l’objet de sept conventions signées le 21 avril au Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA), relèvent du secteur de l’agroalimentaire, et deux concernent le secteur des matériaux de construction et des travaux publics, tandis qu’un projet porte sur le secteur des services.

Ces projets d’envergure, qui seront réalisés selon un calendrier contractuel précis, seront érigés sur une superficie totale de 2,5 hectares et permettront la création de 650 emplois permanents pendant la phase d’exploitation. Selon des données du CRI-TTA, ces projets font partie des premières demandes ayant été approuvées par la Commission régionale unifiée de l’investissement, en plus d’autres projets en cours d’accompagnement par le CRI afin d’assurer leur installation dans la ZAE d’Aït Kamra au cours de 2022.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’accord-cadre relatif au programme d’appui à l’investissement dans la province d’Al Hoceima, qui a été signé en décembre 2019 par le CRI, la province d’Al Hoceima, l’Agence pour la promotion et le développement des provinces du Nord (APDN) et les Conseils provincial et régional.

Cet accord vise à fédérer les efforts des composantes de l’écosystème entrepreneurial, en vue d’améliorer l’offre territoriale et d’accroître l’attractivité de la province d’Al Hoceima. Cette démarche s’inscrit également dans le cadre d’un partenariat multilatéral basé sur une approche de relance intégrée, lequel vise à augmenter la capacité de cette région à attirer des projets d’investissement à valeur ajoutée, qui lui permettront de répondre aux attentes de la population en créant des opportunités d’emploi pour les jeunes.

Le directeur du Centre d’investissement d’Al Hoceima, Mohamed Azerkane, a souligné que les sept unités industrielles qui seront installées dans la ZAE d’Aït Kamra relèvent des secteurs de l’agroalimentaire, de la construction et des travaux publics, et des services.

Azerkane a précisé que quatre de ces projets portent sur le secteur de l’agroalimentaire, notant qu’il s’agit d’unités spécialisées dans le décorticage de crevettes, la fabrication et la distribution de confiserie, la torréfaction et la distribution de café, la fabrication de glace et la congélation du poisson et des produits de la mer.

A cela s’ajoutent deux unités de « production de béton armé et de matériaux de construction », et de « commercialisation de sanitaires, du marbre et de toutes les catégories de carrelage », ainsi qu’une unité de transformation des matières textiles.

Le responsable a indiqué que cinq accords similaires seront signés, au cours des deux prochains mois, avec d’autres investisseurs, pour la construction d’unités industrielles spécialisées dans la fabrication de médicaments et de compléments alimentaires, l’industrie de la confiserie, le textile-habillement, la fabrication de jus de fruits, et la torréfaction de fruits secs.

Il a ajouté que la ZAE d’Ait Kamra connaît une nouvelle dynamique, grâce aux efforts du système d’accompagnement institutionnel activé par le CRI et ses partenaires provinciaux et régionaux, ce qui lui a permis d’attirer plusieurs investisseurs et porteurs de projets.

Ces projets, a-t-il poursuivi, sont accompagnés afin de bénéficier d’autres programmes publics qui proposent un ensemble d’incitations, portant sur le soutien direct et l’appui aux efforts de formation des ressources humaines, de restructuration des entreprises, de renouvellement des systèmes d’information et d’amélioration de l’efficacité énergétique des composantes du tissu industriel national.