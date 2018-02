Airbus SE: visa de l’AMMC pour une augmentation de capital réservée aux salariés

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a visé, jeudi, une note d’information simplifiée relative à l’augmentation de capital du constructeur aéronautique européen, Airbus SE, réservée aux salariés du Groupe.

Cette opération, qui se fera par l’émission d’un maximum de 2,2 millions d’actions, concerne au Maroc les salariés des filiales "Stelia Aerospace Maroc" et "Aerolia Construction Aéronautique du Maroc", souligne l’AMMC dans un communiqué.

La période de souscription s’étalera du 23 février au 8 mars 2018 inclus, relève le régulateur du marché des capitaux, notant que le prix de souscription s’établit à 84,17 euros, soit 954,91 dirhams.

Depuis sa création, Airbus a régulièrement offert à ses salariés éligibles l’occasion d’acquérir des actions Airbus à des conditions favorables dans le cadre de plans d’actionnariat salarié ("ESOP"), souligne la société dans la note d’information relative à l’opération.

Le plan est destiné à promouvoir un actionnariat salarié de long terme et de renforcer le sentiment d’appartenance au Groupe parmi les collaborateurs d’Airbus, a-t-elle expliqué.

En 2018, il a été envisagé de mettre en place une nouvelle fois au Maroc le plan d’actionnariat salarié. Les salariés de Stelia Aerospace Maroc SA et d’Aerolia Construction Aéronautique du Maroc SA auront en effet l’opportunité de souscrire des actions Airbus dans le cadre du plan d'actionnariat salarié d’Airbus (ESOP 2018).

En 2017, 65 salariés de la société Stelia Aerospace Maroc SA et 0 salarié de la société Aerolia Construction Aéronautique du Maroc SA et 1 salarié de la société EADS Defence and Security Morocco ont participé à l’ESOP 2017.

Le nombre d’actions souscrites pour Stelia Aerospace Maroc SA s’est élevé à 1.200 pour un total d’actions gratuites de 375, soit un taux de participation de 16% des employés éligibles à l’ESOP au Maroc.

Le nombre d’actions souscrites pour Aerolia Construction Aéronautique du Maroc SA s’est élevé à 0 pour un total d’actions gratuites de 0, soit un taux de participation de 0% des employés éligibles à l’ESOP au Maroc.

Le nombre d’actions souscrites pour EADS Defence and Security Morocco s’est élevé à 1 pour un total d’actions gratuites de 4, soit un taux de participation de 0,2% des employés éligibles à l’ESOP au Maroc.