Ahmed Kabbaj, PDG de SGTM n’est plus

C’est une triste nouvelle pour le secteur des travaux publics au Maroc. Âgé de 76 ans, le président directeur général de la SGTM (Société générale des travaux du Maroc) n’est plus.

Le vendredi matin 4 janvier 2019, Ahmed Kabbaj, PDG de SGTM, la société marocaine spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, est décédé à l'âge de 76 ans. Il a eu un malaise cardiaque il y a plus de 10 jours, ce qui a poussé ses médecins à l’admettre dans le coma.

Le défunt est l’une des grandes sommités économiques surtout dans le secteur des travaux publics. En 1971, il constitue le noyau d’une société marocaine spécialisée dans les travaux publics du nom de la SGTM. Sérieux, rigoureux, il réussit avec sa boite à concurrencer des sociétés internationales spécialisées dans les grands projets.

Quelques années plus tard, la société devient leader des grands chantiers au niveau national. Elle emploie plus de 12.000 personnes sur l’ensemble du territoire national. Les réalisations, les projets et les édifices bâtis par sa société constituent la colonne vertébrale des infrastructures du royaume. Ainsi, la LGV, le port Nador, le West Med, … sont des joyaux construits et réalisés sous la direction d’Ahmed Kabbaj. L’homme était aussi connu pour être un grand épicurien.