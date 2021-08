Le secteur des exportations des produits alimentaires agricoles et maritimes a enregistré de bonnes performances au début de cette saison et ce, malgré un contexte international difficile, a annoncé, mercredi, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts.

Ainsi, les exportations de fruits et légumes frais réalisées entre le 1er septembre 2020 et le 27 juillet 2021, ont atteint près de 2 millions de tonnes (MT) contre 1,88 MT durant la campagne précédente à la même date, enregistrant une croissance de 5%, indique le ministère dans un communiqué. Avec une situation commerciale favorable sur les marchés de destination, les exportations d’agrumes ont, quant à elles, totalisé un volume de plus de 537.000 tonnes, en hausse de 3% (+22% pour les clémentines) par rapport à la campagne précédente, fait savoir le communiqué. Sur la même tendance, les produits maraîchers ont atteint un volume exporté de 1, 44 MT, en augmentation de 6% par rapport à la campagne précédente. La croissance a été particulièrement marquée pour certains produits comme les poivrons et les piments (+20%) ou encore les fruits rouges (+29% pour les myrtilles, +13% pour les framboises, +8% pour les fraises), relève le ministère. Hors sucre et préparations, les exportations des produits agricoles transformés ont, de leur côté, atteint 323.000 tonnes entre le 1er janvier et le 27 juillet 2021, en croissance de 2% par rapport à la même période de l’année 2020. S’agissant des produits de la pêche, leurs exportations ont reculé de 9% en volume et augmenté de 15% en valeur durant la période allant du 1er janvier au 27 juillet 2021 et ce, en comparaison avec la même période de l’année dernière, conclut le ministère.