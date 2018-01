Agriculture: 10.400 travailleuses saisonnières marocaines iront en Espagne

Un total de 10.400 travailleurs agricoles saisonniers marocains ont été autorisés par le gouvernement espagnol à prendre part à la prochaine campagne de collecte de fruits rouges et d’agrumes.

Ce chiffre a été annoncé à l'issue d’une réunion, tenue le 18 janvier à Madrid, entre des représentants d’organisations du secteur agricole espagnol et des responsables de la direction générale des migrations relevant du ministère espagnol de l’Emploi.

Selon des professionnels du secteur cités par les médias espagnols, la priorité sera donnée aux travailleuses saisonnières qui ont de l'expérience dans ce domaine, qui sont mariées, ont des enfants et qui s'engagent à regagner le Maroc une fois l’opération de collecte terminée

Les mêmes sources relèvent que ces recrutements sont prévus pour la prochaine campagne de récolte qui se déroulera durant les mois d’avril, mai et juin prochains. Ainsi, une demande a été faite par les associations agricoles afin d’embaucher 16.000 travailleuses saisonnières, dont 10.000 seront recrutées pour la première fois. 5700 contrats ont été validés au profit de l’Association des producteurs et exportateurs de fraises de Huelva (Freshuelva), 3.000 à l’Association des jeunes agriculteurs (Asaja), près de 1.000 aux agrumiculteurs et 700 au groupe Fresón de Palos et à l’Union des petits agriculteurs (UPA).

Il est à noter que l’opération de présélection se déroulera du 29 janvier au 2 février.