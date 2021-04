« Il nous faudra absolument attendre la reprise, passer la période de la relance et de la reconstruction, et observer et sonder les nouveaux comportements et les nouvelles tendances pour pouvoir positionner le vrai potentiel de la destination », a indiqué M. El Fakir, dans une interview accordée au magazine hebdomadaire « La Vie Eco ».

« Notre challenge est de positionner le Maroc comme une des destinations majeures du «Revenge travel» dès que les conditions de reprise seront réunies, en capitalisant sur l’excellente image dont jouit le Maroc au niveau de la gestion de la pandémie et surtout de l’opération de vaccination » a-t-il soutenu.

M. El Fakir a, dans ce sens, mis en avant le rôle du nouveau dispositif marketing dédié à la destination Maroc qui représente une stratégie réfléchie à 360 degrés et basée intégralement sur une étude de marché approfondie, afin d’être prêts à affronter cette période difficile.

Pour ce qui est de la campagne nationale destinée aux Marocains, elle sera lancée la semaine prochaine pour préparer la saison estivale, a annoncé le DG de l’ONMT, rappelant que le tourisme interne représente le premier marché pour les opérateurs touristiques marocains, devant le marché français.

Au niveau international, il a été décidé d’une seule campagne globale, plutôt que de campagnes par pays, à l’instar des grandes destinations mondiales qui optent pour un discours de marque globale, a ajouté M. El Fakir.

Marque pays

En outre, il a fait part de la bonne perception de l’image du Maroc à l’international, notant que la marque pays joue un rôle important, dans la mesure où 39% des voyageurs du monde choisissent d’abord le pays avant de choisir les villes qu’ils vont visiter.

« L’autre élément important est la refonte totale de notre présence digitale, avec comme fortes composantes: la Vidéo, les réseaux sociaux et la segmentation de la demande par pays », a-t-il relevé.