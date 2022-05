L’indice des prix à la consommation au niveau de la ville de Fès a poursuivi sa tendance haussière au cours du mois d’avril dernier, en enregistrant une hausse marquante de 3,3 % par rapport au mois de mars.

Cette évolution tangible est le résultat des augmentations aussi bien de l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires de 6,5 % que de celui des produits non alimentaires de 0,8 %, précise la direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) de Fès-Meknès, dans une note sur l’Indice des prix à la consommation du mois d’avril au niveau de Fès.

La hausse de l’indice des produits alimentaires au niveau de la ville de Fès a été attribuée essentiellement à l’augmentation des indices des prix des « Huiles et graisses », du « Poisson et fruits de mer » et des « légumes » dont les variations étaient respectivement de 14,1%, 7,6%, et 4,8%, précise-t-on de même source.

S’agissant des produits non alimentaires, la hausse la plus frappante a été enregistrée au niveau de la division « Transport » dont la variation de l’indice correspondant s’est accru de 5,0%, suite à une augmentation inhabituelle de l’indice des carburants et lubrifiants de l’ordre de 15,8%, selon le HCP.

Concernant les produits alimentaires, les hausses les plus accentuées en glissement annuel, ont concerné les indices des prix des « Huiles et graisses » avec 26,7% et du « Pain et céréales » avec 21,2% et des Légumes avec 16,9%.

Quant aux produits non alimentaires, les fortes augmentations ont touché essentiellement l’indice de la division « Transport » avec 14,5% suite à une flambée de l’indice des « carburants et lubrifiants » de 50,3%.

Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al Hoceima avec 3,6% et à Fès avec 3,3%, suivies de Dakhla (2,3%), Oujda, Rabat, Safi et Errachidia (2,0%), Kénitra et Tanger (1,9%), Marrakech, Meknès et Laâyoune (1,6%), Tétouan (1,5%), Casablanca et Béni Mellal (1,3%) et à Agadir (1,2%).