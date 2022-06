18 DH. La barre des vingt dirhams n’est pas franchie, mais c’est tout comme et c’est visiblement pour bientôt. Chez plusieurs stations-service casablancaises, le litre de sans-plomb coûte de plus en plus cher.

Une situation alarmante qui, même si elle n’est pas encore généralisée, fait office de signal d’alarme pour les automobilistes. Depuis le début de l’année, le prix du baril n’a cessé de se maintenir à un niveau très haut.

A Casablanca, des distributeurs vendaient le litre d’essence à 17,66, voire 17,76 ou 17,78 dirhams.

Cette hausse s’explique globalement par la forte demande dans plusieurs régions du monde et surtout celles traditionnellement trop consommatrices d’essence comme les pays du Golfe.

Le cours du Brent est en hausse depuis quelques jours, et a atteint 123,38 dollars le Baril mardi 14 juin 2022. Reste à savoir quand la barre des 20 DH/ le litre serait atteinte, s’interrogent les automobilistes.

Cette nouvelle hausse tombe quelques jours après les déclarations de la ministre de l’Economie et des finances sur l’impossibilité pour le gouvernement de subventionner les prix des carburants, faute de budgets.

«Le gouvernement est appelé aujourd’hui à gérer cette crise alors qu’il n’a aucune visibilité sur les fluctuations des prix à l’international, ni sur la durée de cette crise», avait affirmé Nadia Fettah Alaoui.